В Семее поймали рысь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в подвале одного из жилых домов поймана рысь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Общественного объединения «ОСА» ВКО.

В общественном объединении сообщили, что в ветеринарную службу поступила информация, что в одном из подвалов жилого дома в районе Океана проживает рысь. Специалисты выехали по указанному адресу и в течение 6 часов выловили дикого питомца.

«Благодаря их профессиональной деятельности рысь была поймана и увезена в безопасное место — в вольер. Примечательно и прискорбно то, что рысь задушила более 20 кошек, так как ей необходимо было чем-то питаться», - сообщили в ОО «ОСА» ВКО.

Напомним, что в декабре прошлого года в социальных сетях появилось видео, на котором рысь была замечена в одном из жилых районов города.