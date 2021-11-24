В Семее посмертно наградили героя-пограничника Раджана Батырканова

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее Республиканское общественное объединение «Совет генералов» за проявленную отвагу и героизм в бою с вооружёнными боевиками на таджикско-афганской границе, за спасение своих сослуживцев ценою своей жизни, посмертно наградило воина-интернационалиста, героя-пограничника Батырканова Раджана Армиевича памятной медалью «Герой Советского Союза, «Халық Қаһарманы», Первый министр обороны Республики Казахстан, генерал армии Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович». Об этом передает МИА «Казинформ».

Также от лица организации, семье погибшего героя была оказана материальная поддержка в размере 1 миллиона тенге.

Вручая памятную медаль матери героя, председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор Махмут Телегусов отметил: «Поступок вашего сына является ярким примером героизма, который заслуженно признан не только в нашей стране, но и за её пределами. Символично, что первый министр обороны Республики Казахстан Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович, медалью которого награждается Раджан, стал Героем Советского Союза в том же возрасте».

На торжественном мероприятии, прошедшем в областном Доме офицеров, также присутствовали офицеры, солдаты и молодые призывники, на которых героический поступок их ровесника произвел особое впечатление.

Завершая мероприятие, генерал-майор М. Телегусов выразил благодарность РОО «Әділдік Жолы», которое на основе подписанного накануне меморандума о сотрудничестве, оказало содействие в организации и проведении торжественного собрания.