В Семее посмертно наградили героя-пограничника Раджана Батырканова
Также от лица организации, семье погибшего героя была оказана материальная поддержка в размере 1 миллиона тенге.
Вручая памятную медаль матери героя, председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор Махмут Телегусов отметил: «Поступок вашего сына является ярким примером героизма, который заслуженно признан не только в нашей стране, но и за её пределами. Символично, что первый министр обороны Республики Казахстан Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович, медалью которого награждается Раджан, стал Героем Советского Союза в том же возрасте».
На торжественном мероприятии, прошедшем в областном Доме офицеров, также присутствовали офицеры, солдаты и молодые призывники, на которых героический поступок их ровесника произвел особое впечатление.
Завершая мероприятие, генерал-майор М. Телегусов выразил благодарность РОО «Әділдік Жолы», которое на основе подписанного накануне меморандума о сотрудничестве, оказало содействие в организации и проведении торжественного собрания.