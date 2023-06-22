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В Семее полицейские нашли пропавшего на несколько дней подростка

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 11:55
В Семее полицейские нашли пропавшего на несколько дней подростка

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 70 полицейских искали 15-летнюю девочку-подростка в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«21 июня сотрудниками криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождение без вести пропавшей несовершеннолетней 15-летней Александры Юрченко, которая 19 июня в 15:00 вышла из дома в неизвестном направлении. Более 70 полицейских 2 суток осматривали окрестности и близкое окружение подростка. С 20 июня весь личный состав семейского гарнизона был поднят по тревоге и ориентирован на поиски без вести пропавшей», - сообщили в полиции.

Подростка нашли у знакомых. В полиции отметили, что девушка и раньше сбегала из дома.

«Она передана родителям, ее поведение будет рассмотрено на заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Семея», - отметили правоохранители.

Кроме того, за неоднократный уход из дома, подросток будет состоять на учете в ОВД за беспризорность.

Напомним, 19 июня несовершеннолетняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении.


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