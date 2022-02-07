В Семее отремонтируют фасады домов и займутся реставрацией старинных зданий

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На встрече с общественностью города Семей аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о том, как будут благоустраиваться многоэтажные дома, выходящие на центральную улицу города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По его словам, в этом году в Семее обновят фасады 19 многоэтажных домов по проспекту Шакарима, которые выходят на центральную улицу и связывают мост и железнодорожный вокзал.

«Это, своего рода, ворота города Семея. Поэтому мы планируем благоустроить дома, их фасады получат новый облик. Однако нельзя забывать о том, что у города уникальная история, есть много старинных зданий. Существует специальная программа по реставрации таких объектов. Поэтому мы привлечем специалистов, которые займутся реставрацией старинных домов, чтобы сохранить исторический облик Семея», – сообщил Даниал Ахметов.











