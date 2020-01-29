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В Семее отменены занятия в школах и колледжах из-за сильного ветра

29 Января 2020 07:31
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В Семее отменены занятия в школах и колледжах из-за сильного ветра

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее из-за сильного ветра отменены занятия в школах и колледжах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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«По информации управления образования, 29 января 2020 года в Семее из-за ветра, скорость которого составляет 6-12 м/с, отменяются занятия у учащихся с 1-11 классы первой смены и 1-2 курсов колледжей», — сообщили в ДЧС ВКО.

Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий накануне вечером в Восточном Казахстане были закрыты авторассы по нескольким направлениям.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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Автор:

Орал Ерланулы

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