В Семее на карантин закрыли еще пять школ

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее на карантин закрылись еще пять школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В городском управлении образовании сообщили, что в Семее закрылись на карантин 18 средних школ: 7,10, 11, 17, 18, 19,22, 28,30, 32, 33, 35, 37,38, 40, 43, 49 и средняя школа имени Аймаутова.

В основном болеют школьники среднего звена. Два дня назад в Семее закрылись 13 школ.

Ранее обучение в школах Усть-Каменогорска и Семея предложили перевести в онлайн.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, города Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район отнесены к регионам с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона).

С 23 апреля по 3 мая в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе вводятся строгие ограничительные меры.







