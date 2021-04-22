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    16:19, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    В Семее на карантин закрыли еще пять школ

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее на карантин закрылись еще пять школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В городском управлении образовании сообщили, что в Семее закрылись на карантин 18 средних школ: 7,10, 11, 17, 18, 19,22, 28,30, 32, 33, 35, 37,38, 40, 43, 49 и средняя школа имени Аймаутова.

    В основном болеют школьники среднего звена. Два дня назад в Семее закрылись 13 школ.

    Ранее обучение в школах Усть-Каменогорска и Семея предложили перевести в онлайн.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, города Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район отнесены к регионам с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона).

    С 23 апреля по 3 мая в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе вводятся строгие ограничительные меры.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Образование
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