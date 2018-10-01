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В Семее мужчина спрыгнул с подвесного моста
16 Октября 2018 16:15 174
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее мужчина спрыгнул с подвесного моста. Водолазы ищут его тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент произошел сегодня примерно в 5.00 утра. Пока личность человека не установлена. Мужчину, прыгающего с подвесного моста на реке Иртыш, заметили сотрудники патрульной полиции. Однако не успели прийти на помощь.
В срочном порядке была оповещена служба 112. Поиском тела занимаются четыре водолаза.
«В некоторых социальных сетях распространена информация о том, что спрыгнувший с моста - жив. Однако нет точных сведений. По законодательству мы должны проводить поисковые работы в течение трех дней», - отметил главный специалист службы спасения на воде города Семей Ринат Мухтаров.
Автор: Бағым Ғалымбекқызы.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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