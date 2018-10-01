В Семее мужчина спрыгнул с подвесного моста

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее мужчина спрыгнул с подвесного моста. Водолазы ищут его тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня примерно в 5.00 утра. Пока личность человека не установлена. Мужчину, прыгающего с подвесного моста на реке Иртыш, заметили сотрудники патрульной полиции. Однако не успели прийти на помощь.



В срочном порядке была оповещена служба 112. Поиском тела занимаются четыре водолаза.



«В некоторых социальных сетях распространена информация о том, что спрыгнувший с моста - жив. Однако нет точных сведений. По законодательству мы должны проводить поисковые работы в течение трех дней», - отметил главный специалист службы спасения на воде города Семей Ринат Мухтаров.



Автор: Бағым Ғалымбекқызы.