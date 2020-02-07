В Семее ловят «зайцев»: безбилетники подделывают удостоверения и сбегают от контролеров

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее с нового года в автобусах начались рейды по выявлению безбилетных пассажиров, и на сегодняшний день уже выявлено свыше ста человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что на маршрутах работают мобильные группы, контролирующие порядок оплаты. В них вошли представители ревизионной группы и сотрудники полиции.

– Много случаев, когда люди уклоняются от оплаты проезда. Одна женщина, не желая оплатить проезд, убегала и пряталась между домами за мусорными баками. Другая убежала в подземный переход. Случаев много. Также много пассажиров подделывают свой возраст. Мы изъяли около 15 липовых удостоверений. Люди исправляют возраст в документе, в итоге на документах написано одно, а когда пробиваешь по ИИН, возраст показывает совсем другой. И оказывается, что человеку не 70 лет, а 65. Очень много липовых удостоверений из «Общества слепых». Есть информация, что в том районе продавали липовые удостоверения по 5000, – рассказал начальник контрольно-ревизионного отдела Аманбол Байсаринов.

К слову, за неуплату проезда пассажиру следует выплатить штраф в размере двух МРП – это 5302 тенге.При этом есть случаи когда семейчане используют чужие транспортные карты. Один штраф был выписан горожанке, которая оплачивала проезд льготной карточкой своего отца. При задержании женщина признала вину и выразила готовность оплатить штраф.

Данное дело передано в Управление полиции и взято участковыми на контроль. Владелец карточки также будет вызван в центр занятости, где ему объяснят, что передача карточки третьим лицам незаконна. Кроме того, льготные карты привязаны к ИИН ее владельца, чтобы никто другой не мог ею воспользоваться. В данном случае карточка не была привязана к ИИН пассажирки. Таким образом, женщину ждет двойной штраф. Она понесет ответственность не только за безбилетный проезд, но еще и за пользование чужой транспортной картой.

К слову, привлекаются к ответственности и кондукторы. За безбилетный провоз пассажиров административный протокол был составлен на девять кондукторов, которые не заметили или намеренно позволили «зайцам» попасть в салон автобуса.

Участники ревизионной группы призвали пассажиров ответственно относиться к оплате проезда, ведь оплатить 80 или 140 тенге намного легче, чем выплачивать штраф более 5000 тенге.

Фото: Инфоцентр г. Семей