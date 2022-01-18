В Семее Крещение пройдет с ограничениями

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее Крещение пройдет с ограничениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкоййй на Semeynews.kz.

19 января православные празднуют Крещение Господне. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, в этом году праздник пройдет с некоторыми ограничениями. Так, семейчан в этот день призвали воздержаться от традиционного купания в проруби и посещения мест массового скопления. Сообщается также, что в праздник Крещения на водоемах будут проводиться профилактические рейды. Об этом сообщили на онлайн-пресс-конференции в РСК.

«Мы призываем горожан не посещать места массового скопления и воздержаться от купания в проруби. Предлагается ограничиться обливанием и забором воды. При этом, при заборе воды следует не забывать о социальной дистанции в полтора – два метра. Аналогичные требования следует соблюдать и при посещении храма», – говорит руководитель отдела надзора за промышленными и коммунальными объектами Ардак Барлыканова.

Воздержаться от купания в проруби призывают и представители Воскресенского собора.

«В этом году праздник крещения осложнен тем, что ВКО, как и ряд других регионов, оказалась в красной зоне по распространению коронавируса. Принимается ряд мер, чтобы исключить возможность ухудшения ситуации и массового заражения людей. Русская православная церковь сделала все необходимое для удобства прихожан. Богослужения поставлены в разное время, чтобы верующие могли посетить храм в удобное для них время. С полуночи начнется раздача святой воды. Желающие, при соблюдении масочного режима, могут посетить храм и набрать воды. Что касается купания в проруби, это традиция народная и ни к христианству, ни к православию не имеет никакого отношения. Никакой пользы от окунания в прорубь для души не будет. Настоящую пользу может принести лишь освященная вода, взятая в храме», – отметил на пресс-конференции настоятель Воскресенского собора города Семея иерей Вячеслав Гутов.

При раздаче святой воды у церкви будут дежурить наряды сотрудников полиции. Также будут проведены рейды по недопущению купания вдоль реки Иртыш и в Затонской части города.

«На открытых источниках города проруби и купели не будет. Личный состав УЧС города Семея будет проводить рейдовые мероприятия в акватории Иртыша в целях обеспечения безопасности граждан на льду. Запрещается выходить на тонкий, неокрепший лед, собираться группами на отдельных участках льда, приближаться к промоинам, трещинам, прорубям и выезжать на лед на транспортных средствах. И самое главное не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Всех жителей и гостей города хотелось бы попросить, чтобы они отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации», – заключил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций УЧС города Семея, майор гражданской защиты Болат Агиманов.

Фото: Анатолий Тернов