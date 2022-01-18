+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Семее Крещение пройдет с ограничениями

18 Января 2022 14:21
Поделиться:
В Семее Крещение пройдет с ограничениями

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее Крещение пройдет с ограничениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкоййй на Semeynews.kz.

Новости по теме
Инфицированные коронавирусом посещают общественные места в СКО
Столичные волонтеры очистили дворы одиноких пенсионеров от снега Туман и гололед – ДЧС обратился к алматинцам Манипуляция: Впервые в мире человеку был поставлен официальный диагноз «изменение климата»

19 января православные празднуют Крещение Господне. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, в этом году праздник пройдет с некоторыми ограничениями. Так, семейчан в этот день призвали воздержаться от традиционного купания в проруби и посещения мест массового скопления. Сообщается также, что в праздник Крещения на водоемах будут проводиться профилактические рейды. Об этом сообщили на онлайн-пресс-конференции в РСК.

«Мы призываем горожан не посещать места массового скопления и воздержаться от купания в проруби. Предлагается ограничиться обливанием и забором воды. При этом, при заборе воды следует не забывать о социальной дистанции в полтора – два метра. Аналогичные требования следует соблюдать и при посещении храма», – говорит руководитель отдела надзора за промышленными и коммунальными объектами Ардак Барлыканова.

Воздержаться от купания в проруби призывают и представители Воскресенского собора.

«В этом году праздник крещения осложнен тем, что ВКО, как и ряд других регионов, оказалась в красной зоне по распространению коронавируса. Принимается ряд мер, чтобы исключить возможность ухудшения ситуации и массового заражения людей. Русская православная церковь сделала все необходимое для удобства прихожан. Богослужения поставлены в разное время, чтобы верующие могли посетить храм в удобное для них время. С полуночи начнется раздача святой воды. Желающие, при соблюдении масочного режима, могут посетить храм и набрать воды. Что касается купания в проруби, это традиция народная и ни к христианству, ни к православию не имеет никакого отношения. Никакой пользы от окунания в прорубь для души не будет. Настоящую пользу может принести лишь освященная вода, взятая в храме», – отметил на пресс-конференции настоятель Воскресенского собора города Семея иерей Вячеслав Гутов.

При раздаче святой воды у церкви будут дежурить наряды сотрудников полиции. Также будут проведены рейды по недопущению купания вдоль реки Иртыш и в Затонской части города.

«На открытых источниках города проруби и купели не будет. Личный состав УЧС города Семея будет проводить рейдовые мероприятия в акватории Иртыша в целях обеспечения безопасности граждан на льду. Запрещается выходить на тонкий, неокрепший лед, собираться группами на отдельных участках льда, приближаться к промоинам, трещинам, прорубям и выезжать на лед на транспортных средствах. И самое главное не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Всех жителей и гостей города хотелось бы попросить, чтобы они отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации», – заключил начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций УЧС города Семея, майор гражданской защиты Болат Агиманов.


Фото: Анатолий Тернов
Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #ДЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Инфицированные коронавирусом посещают общественные места в СКО
Столичные волонтеры очистили дворы одиноких пенсионеров от снега
Туман и гололед – ДЧС обратился к алматинцам
Манипуляция: Впервые в мире человеку был поставлен официальный диагноз «изменение климата»
Популярное
1 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
2 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
3 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
4 Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
5 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
6 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Читайте также
Первую ледовую переправу открыли в Павлодарской области
В Казахстане объявили о старте отбора на программы по поддержке казахстанских экспортеров
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив