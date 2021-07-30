+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Семее из заточения спасены ребенок и животное

30 Июля 2021 15:10
Поделиться:
В Семее из заточения спасены ребенок и животное

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 29 июля в городе Семей, по улице Сорокина малолетний ребенок остался заблокированным в квартире. Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лестницы проникли через окно 2-го этажа в квартиру и открыли дверь изнутри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы 24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО Гвардейцы Талдыркоргана вернули потерявшегося малыша родственникам

Участившиеся инциденты говорят о том, что родители очень часто оставляют детей без присмотра.

Спасатели ДЧС ВКО обращаются к мамам и папам о необходимости проявлять бдительность, и ни в коем случае не оставлять своих детей одних.

В этот же день к спасателям Усть-Каменогорска за помощью обратился мужчина. Как оказалось, по улице Машиностроителей корова провалилась в люк. По прибытии на место происшествия сотрудники ДЧС ВКО при помощи специальной веревки и манипулятора аккуратно достали животное из заточения.

Такие аварийно-спасательные операции не редкость для специалистов ДЧС ВКО. ДЧС ВКО просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих «кормильцев» без присмотра, пасти их на специальных выпасах.

Если необходима помощь спасателей обращайтесь по телефону 112.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Общество   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы
24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО
Гвардейцы Талдыркоргана вернули потерявшегося малыша родственникам
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
24 объекта исключили из проекта «Ashyq» в ВКО
Гвардейцы Талдыркоргана вернули потерявшегося малыша родственникам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив