В Семее из заточения спасены ребенок и животное

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 29 июля в городе Семей, по улице Сорокина малолетний ребенок остался заблокированным в квартире. Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лестницы проникли через окно 2-го этажа в квартиру и открыли дверь изнутри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Участившиеся инциденты говорят о том, что родители очень часто оставляют детей без присмотра.

Спасатели ДЧС ВКО обращаются к мамам и папам о необходимости проявлять бдительность, и ни в коем случае не оставлять своих детей одних.

В этот же день к спасателям Усть-Каменогорска за помощью обратился мужчина. Как оказалось, по улице Машиностроителей корова провалилась в люк. По прибытии на место происшествия сотрудники ДЧС ВКО при помощи специальной веревки и манипулятора аккуратно достали животное из заточения.

Такие аварийно-спасательные операции не редкость для специалистов ДЧС ВКО. ДЧС ВКО просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих «кормильцев» без присмотра, пасти их на специальных выпасах.

Если необходима помощь спасателей обращайтесь по телефону 112.