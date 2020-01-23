В Семее из-за непогоды отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«По информации управления образования, 23 января 2020 года в Семее из-за сильного ветра, который достигает 8-10 метров в секунду, отменяются занятия у учащихся с 1 по 9 классы 1 смены», - сообщили в ДЧС ВКО.

Отметим, что по информация от ВКОФ ТОО «Казахавтодор» 22 января с 18 часов вечера из-за метели было ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (910-1087 км, с.Калбатау-поворот Богас).