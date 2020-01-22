+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая

22 Января 2020 19:10
Поделиться:
В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
#abai175:  Президент Татарстана прочитал стихотворение Абая на казахском языке
Как Абай стал управителем Чингизской волости 175-летие Абая отметят в «Астана Опера» Для популяризации нашей культуры необходимо открытие центров Абая во всем мире – Улыкбек Есдаулет

В городском инфоцентре рассказали, что в Доме дружбы почитатели поэта исполнили полюбившиеся композиции великого земляка и зачитали любимые стихотворения, а в театре имени Абая состоялось торжественное открытие празднования 175-летнего юбилея писателя. В фойе для посетителей была представлена увлекательная выставка, в которую вошли раритетные экспонаты и предметы быта времен Абая. Церемонию открытия и концерт посетили аким города Семея Ермак Салимов и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

«Сегодня в Семее мы продолжаем ряд мероприятий, которым был дан старт вчера в городе Нур-Султан с участием Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и Президента республики Касым-Жомарта Токаева. Мы, как земляки великого поэта, сегодня подхватили эту инициативу и начинаем празднование юбилея с большого концерта. Сегодняшним мероприятием в Семее мы даем старт мероприятий по всем районам и городам. Я надеюсь, что все мероприятия, посвященные чествованию великого писателя, творчество которого близко для каждого казаха, будут иметь очень глубокую идеологию», - сказал заместитель акима ВКО Алишер Мархабат.

Посетить праздничное мероприятие мог любой желающий. Насладиться творчеством Абая пришли зрители всех возрастов. Перед горожанами в этот вечер выступили артисты городского театра с постановками о жизни и творчестве Абая, а известные казахстанские артисты представили свои лучшие композиции. В частности, со сцены театра прозвучали песни в исполнении именитых артистов Медета Чотобаева, Жупар Габдуллиной, Ерлана Рыскали, Гульмиры Сариной, вокальной группы «Ансар», а также творческих коллективов и солистов ВКО.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив