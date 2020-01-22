В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая, передает МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре рассказали, что в Доме дружбы почитатели поэта исполнили полюбившиеся композиции великого земляка и зачитали любимые стихотворения, а в театре имени Абая состоялось торжественное открытие празднования 175-летнего юбилея писателя. В фойе для посетителей была представлена увлекательная выставка, в которую вошли раритетные экспонаты и предметы быта времен Абая. Церемонию открытия и концерт посетили аким города Семея Ермак Салимов и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

«Сегодня в Семее мы продолжаем ряд мероприятий, которым был дан старт вчера в городе Нур-Султан с участием Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и Президента республики Касым-Жомарта Токаева. Мы, как земляки великого поэта, сегодня подхватили эту инициативу и начинаем празднование юбилея с большого концерта. Сегодняшним мероприятием в Семее мы даем старт мероприятий по всем районам и городам. Я надеюсь, что все мероприятия, посвященные чествованию великого писателя, творчество которого близко для каждого казаха, будут иметь очень глубокую идеологию», - сказал заместитель акима ВКО Алишер Мархабат.

Посетить праздничное мероприятие мог любой желающий. Насладиться творчеством Абая пришли зрители всех возрастов. Перед горожанами в этот вечер выступили артисты городского театра с постановками о жизни и творчестве Абая, а известные казахстанские артисты представили свои лучшие композиции. В частности, со сцены театра прозвучали песни в исполнении именитых артистов Медета Чотобаева, Жупар Габдуллиной, Ерлана Рыскали, Гульмиры Сариной, вокальной группы «Ансар», а также творческих коллективов и солистов ВКО.