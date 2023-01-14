В Семее чествовали ветеранов футбола

14 Января 2023, 15:53

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла церемония вручения наград Казахстанской федерации футбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Недавно организация, в функции которой входит популяризация и проведение в РК соревнований как в профессиональном, так и любительском футболе, отпраздновала 30-летний юбилей.

Руководители региональных филиалов Казахстанской федерации футбола вручают заслуженным соратникам специально учрежденный знак «Қазақстан футбол федерациясына 30 жыл». Награды вручил аким области Нурлан Уранхаев.

Общеизвестно, что Семей по праву признан родиной казахстанского футбола. Здесь были учреждены первые в стране официальные футбольные клубы, а сам этот вид спорта культивируется в регионе на протяжении 110 лет.

Не удивительно, что в городе вырос целый ряд отечественных футболистов и тренеров, инспекторов и арбитров, менеджеров и других специалистов, чей вклад стал залогом многих побед, рекордов, титулов и регалий.

В число награжденных семейчан вошли такие представители казахстанского футбола, как Виталий Шевелёв, Анатолий Сидельников, Владимир Томачинский, Александр Борисов, Владимир Боярских, Болат Райсханов, Владислав Плескачёв, Виктор Заякин, Василий Винничук, Вячеслав Кондратенко, Кайрат Аубакиров, Сергей Ерёмин, Константин Фриденталь, Андрей Орлов, Сергей Вишняков, Тимур Камашев, Кайрат Нагишпаев, Олег Богданов, Зейнетулла и Рафик Ахметовы, Фархат Бикметьев, Сергей Елисеев, Юрий Колмаков, Райхан Байтасова, Станислав Сарсеков, Думан Балыкбаев, Саясат Сарсенбинов и другие.

В абсолютном большинстве наградами были отмечены игроки и специалисты, ковавшие яркие достижения как в составе местных «Цементника» и «Спартака», так и добившиеся громкого успеха в особенно прославленном в нашей стране профессиональном футбольном клубе «Елимай» из Семея.

Напомним, что в середине 90-х годов ХХ века эта команда под руководством тогда президента данного клуба, а ныне акима области Абай Нурлана Уранхаева сумела первой в стране стать трехкратным чемпионом Республики Казахстан, а также в один сезон выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана. Кроме этого, был установлен целый ряд первых в истории отечественного футбола национальных рекордов на международной арене.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi