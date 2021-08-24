В семь раз возросло число участников Ashyq в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На данный момент 5637 павлодарских предпринимателей получили QR-коды. Месяц назад, 23 июля, в проекте работали 776 субъектов бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Директор палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Садвакасов сообщил, что в проекте Ashyq в регионе работают уже почти 6 тыс. предпринимателей. 703 субъекта в тестовом режиме вошли на первые семь дней.

В РПП рассказывают, что 58 участников имеют статус лидеров проекта Ashyq. При первой выгрузке их было 13, при второй 16, при третьей 21.

«Это говорит об активном использовании приложения Ashyq субъектами бизнеса. Также стоит отметить, что значительно увеличилось количество участников Ashyq после упрощения процедуры подачи заявки на сайте infokazakhstan.kz», – говорит Серик Садвакасов.

Процесс подачи заявок для получения QR-кода был упрощен по поручению Главы государства. Теперь система полностью автоматизирована, и уведомление об одобрении заявки приходит в течение нескольких минут. Чтобы облегчить предпринимателям вхождение в проект Ashyq, в казахстанском приложении Aitu появился Ashyq Business. Он дает возможность получить QR-код и управлять режимом «Охранник» со смартфона.

Предприниматели-пользователи Halyk bank могут стать участниками проекта Ashyq и получить QR-код в веб-версии Onlinebank.

Предпринимателям напомнили, что недобросовестные участники проекта могут быть исключены из Ashyq на одну неделю за нулевые check-in. Согласно последней выгрузке, таких в регионе 16.

«В соответствии с условиями проекта Ashyq участники обязуются соблюдать пользовательское соглашение. Допуск посетителей и персонала осуществляется при сканировании QR-кода для определения статуса. В случае отсутствия смартфонов у посетителей с их согласия статус проверяется по ИИН. В РПП неоднократно поступает информация об отсутствии регистрации посетителей на объектах, участвующих в Ashyq. Кроме того, имеются факты использования чужих ИИН для регистрации посетителей. Во избежание введения в заблуждение и использования чужих ИИН, обращаем внимание на необходимость подтверждения соответствия представляемого ИИН личности посетителя», – подчеркнул Серик Садвакасов.

Список деактивированных участников проекта Ashyq и его лидеров опубликован на сайте акимата Павлодарской области.



