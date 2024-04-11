150 человек ведут противопаводковые работы в селе Жибек жолы Акмолинской области
Продолжаются работы по укреплению нового защитного обвалования, общей протяженностью 5,5 км в селе Жибек жолы. Уже уложено мешкотары в количестве 56 тыс. штук, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.
В целях защиты от пропуска талых вод, было возведено дополнительное защитное обвалование общей протяженностью 3 км.
Продолжается отсыпка инертным материалом дороги для проезда инженерной техники для подвоза инертного материала для укрепления защитного обвалования в высоту.
На данный момент всего задействовано 150 человек и 48 единиц техники.
Также сообщаем, что информация о нехватке трудовых ресурсов в работах по паводкам является недостоверной.
Сегодня в борьбе с паводками задействовано 48 единиц крупногабаритной техники, 150 человек из состава ОЧС, МИО, волонтеров, жителей села Жибек Жолы.
— В связи с этим сообщаем, что на данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов с. Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем, — говорится в сообщении акимата.