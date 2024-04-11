150 человек ведут противопаводковые работы в селе Жибек жолы Акмолинской области

Продолжаются работы по укреплению нового защитного обвалования, общей протяженностью 5,5 км в селе Жибек жолы. Уже уложено мешкотары в количестве 56 тыс. штук, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В целях защиты от пропуска талых вод, было возведено дополнительное защитное обвалование общей протяженностью 3 км.

Продолжается отсыпка инертным материалом дороги для проезда инженерной техники для подвоза инертного материала для укрепления защитного обвалования в высоту.

На данный момент всего задействовано 150 человек и 48 единиц техники.

Также сообщаем, что информация о нехватке трудовых ресурсов в работах по паводкам является недостоверной.

Сегодня в борьбе с паводками задействовано 48 единиц крупногабаритной техники, 150 человек из состава ОЧС, МИО, волонтеров, жителей села Жибек Жолы.