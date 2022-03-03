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В селе в Мангистауской области осветили шесть улиц

3 Марта 2022 22:31
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В селе в Мангистауской области осветили шесть улиц

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Рахат города Жанаозена установлены трансформатор и 240 светильников, и на сегодня населенный пункт освещен практически полностью. У местных школьников уже нет необходимости добираться до учебного заведения в темноте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал аким села Рахат Усербай Тобыншаев, обновлены световые столбы, установлены светодиодные светильники. Освещением охвачены 720 домов на шести улицах села. Там, по данным акимата, проживает 3110 жителей.

Они уже успели оценить работу. К примеру, сельчанин Арыс Кудайбергенов рассказал, что раньше в потемках людям было неуютно добираться до дома, особенно родители опасались за детей, которым приходилось ходить в школу по темным улицам.

«Конечно, мы тревожились за них, зимой утром ведь еще темно. А теперь мы радуемся, что проблема решена», - сказал мужчина.

Аким села признает, что раньше здесь часто были перебои с электроэнергией, особенно летом, когда напряжение на электросети повышается. Теперь эта проблема, можно сказать, решена.

В прошлом году в селе была установлена трехкомплектная трансформаторная подстанция.

«Благодаря модернизации трансформаторов ожидаем, что таких перебоев с электричеством больше не будет», - отметил Рахат Усербай Табыншаев.

Он добавил, что работа по освещению села выполнена подрядчиком ТОО «Айком» в рамках государственной программы «Нұрлы жер». По словам акима, ведется системная работа по социально-экономическому развитию села Рахат.


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#ЖКХ   #Акимат   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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