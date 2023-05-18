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В селе СКО открыли цех по переработке молока и производству сыра

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Мая 2023, 11:11
В селе СКО открыли цех по переработке молока и производству сыра

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Цех по переработке молока и производству сыра открыли в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Ассортимент насчитывает 25 различных видов сыра мягких сортов. Это сулугуни, моцарелла, чечел, плавленые сыры и другое. В реализацию проекта было вложено почти 630 млн тенге. Из них 514 млн бизнесмен получил благодаря льготному займу по программе «Экономика простых вещей».

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«Это была отличная поддержка от государства. Благодаря ей мы выпустили первую продукцию в январе 2023 года. Сейчас мы производим около тонны в день готовой продукции. Сама мощность предприятия позволяет выпускать до 6 тонн готовой продукции в сутки», - рассказывает директор ТОО «ТЕЗИС» Артём Тен.

Товарищество закупило высококлассное европейское оборудование. Здесь придерживаются итальянских и болгарских технологий, они считаются эталоном в производстве сыра. Цех расположился на 800 квадратных метрах, где трудятся сейчас 15 человек. Все они прошли отбор и специальное обучение, говорит директор ТОО.

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«Весь накопленный лучший мировой опыт в производстве сыра мы впитали, сохранили и сделали это на конвейерной основе в больших объёмах. Я считаю, нам это удалось. Нашу продукцию помимо СКО уже можно встретить в Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау и ВКО», - отмечает Артём Тен.

На предприятии планируют расширить линейку и выйти на полную производственную мощность. Уже к концу года здесь будут выпускать 3-4 тонны продукции в год. Будет расширен и штат работников, он составит 55 человек.

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Бизнес   Северо-Казахстанская область   Экономика  
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