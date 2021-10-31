В селе Сагиз после перестрелки введен усиленный режим

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - После перестрелки, произошедшей 30 октября в Сагизском сельском округе Кызылкогинского района, полиция ведет в селе усиленное патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, сразу же после поступления информации о перестрелки сотрудники полиции прибыли на место происшествия для стабилизации общественного порядка и обеспечения безопасности жителей.

На данный момент ситуация стабильная, массовых волнений не наблюдается.