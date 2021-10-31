15:21, 31 Октябрь 2021 | GMT +6
В селе Сагиз после перестрелки введен усиленный режим
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - После перестрелки, произошедшей 30 октября в Сагизском сельском округе Кызылкогинского района, полиция ведет в селе усиленное патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.
Как сообщает пресс-служба ДП региона, сразу же после поступления информации о перестрелки сотрудники полиции прибыли на место происшествия для стабилизации общественного порядка и обеспечения безопасности жителей.
На данный момент ситуация стабильная, массовых волнений не наблюдается.
Расследование дела о перестрелке, в результате которой пять человек пострадали и один скончался, находится под личным контролем начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева.
«Несмотря на то, что в селе ситуация стабильная, стражи порядка продолжают работу в усиленном режиме. Круглосуточно ведется патрулирование на территории села. На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области», – добавил главный полицейский области.
По данному факту ведется расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство).
«Несмотря на то, что в селе ситуация стабильная, стражи порядка продолжают работу в усиленном режиме. Круглосуточно ведется патрулирование на территории села. На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области», – добавил главный полицейский области.
По данному факту ведется расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (убийство).
Ранее сообщалось, что состояние троих пострадавших от умеренно тяжелого до тяжелого.