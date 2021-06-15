В селах Таласского района Жамбылской области появятся газ и автодороги

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Таласского района получат доступ к «голубому» топливу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области набирает обороты газификация населенных пунктов.

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в 2022 году будут газифицированы села Акколь, Актобе и Кызылауит Таласского района. Работу ведет ТОО «Таразстрой–2004».

По словам директора товарищества Куата Баккараева, на газификацию выделено 2 миллиарда 783 миллиона тенге. На сегодняшний день к 22-м из 88 километров газовых сетей проложен трубопровод. Проект будет продолжен в 2022 - 2023 годах.

Помимо газификации, в Таласском районе строится и автомобильная инфраструктура. Уже в октябре этого года завершится ремонт и состоится ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Акколь – Койгельды. Трасса протяженностью 28 километров свяжет два населенных пункта.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжана Жанибекова, ремонт дороги начался в апреле этого года. На эти цели из бюджета выделено 732 миллиона тенге. На строительстве двух объектов занято 76 человек.

Отметим, что в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева национальным оператором АО «КазтрансГаз» совместно с акиматом Жамбылской области проведены работы по прокладке подводящих газопроводов к семи населенным пунктам Кордайского района - Карасу, Отеген, Масанчи, Каракемер, Сортобе, Булар батыр, Аухатты. Данный проект общей стоимостью 5,7 млрд тенге дал возможность запланировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к нескольким населенным пунктам – Кызылсай, Кунбатыс-1 и Кунбатыс-2. Продолжением станет строительство газопровода протяженностью 42 км и стоимостью 3,7 млрд силами АО «КазТрансГаз» за счет инвестпрограммы. Вторая фаза включает реконструкцию АГРС «Кордай» с увеличением ее пропускной способности.

Напомним, что на сегодняшний день в Жамбылской области газифицировано

чуть более половины населенных пунктов - из 371 села газ имеют только 192, что составляет 51,8 процента. Тем не менее, природным газом обеспечено порядка 900 тысяч человек при общей численности населения жамбылского региона 1,2 млн. Вопрос газификации населенных пунктов остро стоит в Мойынкумском, Сарысуском и Рыскуловском районах. Планируется, что остальные 179 населенных пунктов Жамбылской области будут газифицированы в 2020 - 2027 годах.