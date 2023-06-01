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В селах Карагандинской области отремонтируют дороги

Автор:  
Агата Мухамеджанова
1 Июня 2023, 22:38
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области отремонтируют внутрипоселковые автомобильные дороги девяти населенных пунктов. Работы начаты в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общей сложности в Бухар-Жырауском районе средним ремонтом охватят 67,2 км дорог. Это внутрипоселковые дороги сел Умиткер, Гагаринское, Ботакара, Шешенкара, Керней, Тогызкудук, Ростовка и посёлка Габидена Мустафина, а также станции Нура.

«В селе Умиткер уже завершён средний ремонт 2,5 км дорог. В Гагаринском работы идут. Там будет отремонтировано 4,3 км. Подрядная компания определена. В поселке Г. Мустафина средним ремонтом охватят 8,5 км. Договор с подрядной компанией уже заключен», – рассказали в Отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района.

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В селе Ростовка планируется заасфальтировать восемь улиц. Протяженность ремонтируемого участка – 9,9 км. Также будет отремонтирована подъездная дорога к населённому пункту. Работу подрядных компаний контролируют как местные исполнительные органы, так и общественность.

«Работы идут активно. Это средний ремонт. Уже завершен на 60 процентов. Подрядные компании набирали на работу местных жителей, поэтому в качественном ремонте заинтересованы все. Также строгий контроль ведется со стороны руководства района», – отметил аким Ростовского сельского округа Толеген Ргебаев.

Общая протяженность автодорог в Бухар-Жырауском районе составляет 1546,2 км. После окончания всех ремонтных работ техническое состояние внутрипоселковых дорог заметно улучшится.

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