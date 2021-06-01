В селах более 50% детей предпочитают игры на свежем воздухе, 16% - соцсети – исследование КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» в текущем году провел социологическое исследование на тему «Социальный портрет сельской семьи», в ходе которого было опрошено 1200 респондентов из 54 сельских населенных пунктов. Об этом передает МИА «Казинформ»,

Согласно результатам исследования, в тройку доминирующих ценностей в сельских семьях входят: уважение к старшим и младшим (63,9%), уважение и соблюдение традиций и обычаев (41%), любовь и доброта друг к другу (37,4%).

В сельских семьях Казахстана родители и дети предпочитают проводить время в кругу семьи, общение с родственниками и друзьями (64%). Просмотром телевизора и интернет-источников заняты 38,2% опрошенных, своими делами предпочитают заниматься 19,3% респондентов.

Исследование «Социальный портрет сельской семьи» также показало, что 74,2% опрошенных считают не уместным применение силы в воспитании детей. Также при организации досуга 50,8% детей в селах предпочитают активные игры на свежем воздухе, 36% - просмотр кино, мультфильмов и другого видеоконтента, 26,9 % помогают по домашнему хозяйству. В свою очередь, 22,7% сельских детей заняты играми на мобильных устройствах, компьютере и 16,2% – социальными сетями (респонденты могли выбрать несколько ответов).

Стоит также отметить, что 88,2% респондентов из числа сельских жителей оценивают состояние своего здоровья как хорошее и удовлетворительное. При этом 41,2% респондентов не имеют каких-либо проблем со здоровьем, 46,6% респондентов поддерживают частично или время от времени соблюдают правила здорового образа жизни.

В целом, 72,1% респондентов не имеют желание переехать в город. Для оставшихся 27,4% опрошенных, изъявивших желание переехать, причинами, подталкивающими к миграции, выступают «дать образование детям», «работа» и «лучшие перспективы».

«Можно также отметить, что сельские семьи хорошо информированы о таких мерах государственной поддержки семей как пособия при рождении ребенка, по уходу за ребенком, пособия многодетным матерям, выплаты по беременности и родам, отпуск по беременности и родам», - подытожили в Центре изучения института семьи КИОР «Рухани жаңғыру».