В селах Акмолинской области отчетные встречи акимов вели сами жители

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Целиноградском районе, находящемся близ столицы, решили отойти от общепринятых форматов проведения отчетных встреч акима региона Малгаждара Таткеева в сельских округах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Инновацией стал выбор модераторов встреч из числа жителей населенных пунктов, которые сами определяли порядок выступающих, постановку на обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сел, решения проблем, волнующих людей.

С такой инициативой выступил Айдын Туребаев, являющийся председателем местного сообщества Косшы, который и провел встречу в этом селе.

Мероприятия начинались с информации руководителя района, где он докладывал об исполнении поручений, данных на прошлогодней встрече. Содержание отчетного выступления, в основном, касалось решения проблемных вопросов, волнующих население, в том числе указанных в обращениях и предложениях граждан, поступивших за прошедший год.

На встречах задавались вопросы, большей частью касающиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и содержания дорог, электрификации, качества сотовой связи и интернета, экологического и санитарного состояния поселков, и другие.

Сами жители приняли такой формат отчетных встреч с интересом и поддержали начинание местной власти.

«Хочется отметить, что подобный формат является очень эффективным как для власти, так и для населения. Смело можно сказать, что он обеспечил сопричастность граждан к решению актуальных вопросов», - отметила Гульнар Сабитова, ставшая модератором в Талапкере.