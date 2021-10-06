В сельской школе Акмолинской области обновлена система отопления

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны в области продолжается марафон добрых дел. Акцию активно поддерживают и государственные служащие. Так, по инициативе заместителя акима Коргалжынского района Дарына Сабыргали в школе села Оркендеу заменено печное оборудование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили в акимате района, сельская школа полностью готова к зиме: приобретенное при поддержке группы спонсоров необходимое оборудование завезено и установлено.

Радостной новость стала для жителей села, дети которых учатся в учебном заведении.

«Мы, жители нашего села, безмерно благодарны всем, кто оказал содействие в решении вопроса. И сегодня 105 школьников учатся в теплых кабинетах», - делятся родители учеников Толеухан Бидалов и Бота Оспанова.

К слову, Амангельдинская средняя школа построена в 1968 году. На сегодня в школе функционируют 11 учебных кабинетов и две лаборатории, в том числе кабинеты мультимедиа, информатики, физики, лингафона, биологии и технологии.

Напомним, что летом этого года в другом селе Коргалжынского района Алгабас благодаря инициативе предпринимателей для начальной школы введены в эксплуатацию водопровод и канализация.