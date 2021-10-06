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    09:51, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    В сельской школе Акмолинской области обновлена система отопления

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны в области продолжается марафон добрых дел. Акцию активно поддерживают и государственные служащие. Так, по инициативе заместителя акима Коргалжынского района Дарына Сабыргали в школе села Оркендеу заменено печное оборудование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Как отметили в акимате района, сельская школа полностью готова к зиме: приобретенное при поддержке группы спонсоров необходимое оборудование завезено и установлено.

    Радостной новость стала для жителей села, дети которых учатся в учебном заведении.

    «Мы, жители нашего села, безмерно благодарны всем, кто оказал содействие в решении вопроса. И сегодня 105 школьников учатся в теплых кабинетах», - делятся родители учеников Толеухан Бидалов и Бота Оспанова.

    К слову, Амангельдинская средняя школа построена в 1968 году. На сегодня в школе функционируют 11 учебных кабинетов и две лаборатории, в том числе кабинеты мультимедиа, информатики, физики, лингафона, биологии и технологии.

    Напомним, что летом этого года в другом селе Коргалжынского района Алгабас благодаря инициативе предпринимателей для начальной школы введены в эксплуатацию водопровод и канализация.


    Теги:
    Отопительный сезон Образование Общество Акмолинская область
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