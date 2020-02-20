В сельском акимате Мангистауской области незаконно начисляли зарплаты и премии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области сотрудница сельского акимата осуждена за хищение более 5,4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области ранее окончено производством досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ «Аппарат акима села Тенге» М. Онгаровой», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
По его словам, женщина подозревалась в хищении бюджетных денежных средств в сумме 5 464 656 тенге путем необоснованной оплаты заработной платы и премий.
«10 февраля 2020 года Жанаозенским городским судом Онгарова осуждена к штрафу в сумме 5 464 656 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - добавил спикер.
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