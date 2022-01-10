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В Секретариате ШОС приспущены флаги в знак траура по погибшим в Казахстане

Автор:  
Руслан Сулейменов
10 Января 2022, 09:58
В Секретариате ШОС приспущены флаги в знак траура по погибшим в Казахстане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в понедельник в штаб-квартире Организации в знак траура по погибшим в результате трагических событий в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Церемония прошла ровно в 10:00 по пекинскому времени. В ней приняли участие сотрудники Секретариата ШОС. Они почтили минутой молчания память погибших в результате трагических событий в Казахстане.

ШОС в своем заявлении от 7 января выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, созданная Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.

В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.

Напомним, сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.

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