В Секретариате ШОС презентован инвестиционный потенциал Казахстана

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 30 июня в здании Секретариата Шанхайской организации сотрудничества состоялся форум «Инвестиционный потенциал стран Центральной Азии – возможности и перспективы реализации совместных проектов в рамках ШОС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Организаторами мероприятия выступили Секретариат ШОС и Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом (CODA) при поддержке Административного комитета Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» (г. Циндао).

В форуме приняли участие более 100 человек, в том числе топ-менеджеры крупных китайских компаний, представители государственных органов, общественных организаций и СМИ, перед которыми был презентован торгово-экономический потенциал Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана (государств-членов ШОС), а также их политика в сфере поддержки инвестиций.

О деловом климате в Казахстане, а также об инвестиционных возможностях, имеющихся в стране, китайским предпринимателям рассказали руководители аккредитованных в КНР представительств АО «НК «Kazakh Invest», АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» и Международного финансового центра «Астана».

Наряду с этим, в рамках форума была организована панельная сессия, на которой Посол Казахстана в Китае Габит Койшибаев ознакомил участников с достижениями Казахстана в экономическом развитии, перспективными направлениями казахстанско-китайского торгово-экономического сотрудничества, а также мерами, предпринимаемыми Правительством РК для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

​В завершение мероприятия состоялась серия деловых встреч в формате В2В, в ходе которых заинтересованные стороны смогли провести предметные переговоры и обсудить дальнейшие шаги сотрудничества.