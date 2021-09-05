В Щучинске завершился этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Вторым видом соревновательной программы должны были стать прыжки с большого трамплина. Однако из-за погодных условий было решено вновь провести турнир на трамплине К-90.

Победу одержал норвежец Халвор Эгнер Гранеруд 221,4 балла. Второе место занял Робер Юханссон (Норвегия) - 212,4. Замкнул тройку лучших еще один норвежец Мариус Лидвик - 211,8.

Казахстанец Сергей Ткаченко стал десятым, набрав 196,2 балла. Данил Васильев финишировал 14-м - 187,1.