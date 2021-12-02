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В Счетном комитете сообщили сумму упущенной выгоды в Атырауской области

2 Декабря 2021 13:05
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В Счетном комитете сообщили сумму упущенной выгоды в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете объявили результаты аудита по использованию бюджетных средств по Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ведомстве напомнили, что Атырауская область является промышленным регионом с развитым нефтегазовым сектором, с долей промышленной продукции 88%. Регион занимает первое место по добыче и экспорту нефти в стране. На территории области расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод, являющийся первым заводом в стране в данной сфере.

По результатам аудиторских проверок общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 10,9 млрд тенге, установлены 223 нарушения процедурного характера, 5 системных недостатков, выявлено неэффективное планирование – 22,7 млрд тенге, неэффективное использование – 7,8 млрд тенге, сумма возможных потерь и упущений выгоды составила 0,2 млрд тенге.

Как отметил член Счетного комитета Рашит Ахметов, проведенным аудитом установлено некачественное прогнозирование бюджета области.

«Больше половины целевых индикаторов – 58% по пяти государственным программам не отражены, что ведет к необеспечению контроля за реализацией показателей госпрограмм на региональном уровне»,- сказал он.


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#Атырауская область   #Другие государственные органы   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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