В сборной Казахстана приняли окончательное решение по Дастану Сатпаеву

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что игрок сборной Дастан Сатпаев все-таки был вызван в сборную, несмотря на предварительную информацию о полученной им травме.

Прибыв в национальную команду, Сатпаев первым делом отправился на медосмотр.

- По результатам обследования выявлены симптомы травмы у футболиста. В связи с этим тренерский и медицинский персонал приняли совместное решение и установили, что игрок не должен участвовать в предстоящих матчах. Такое решение было принято для того, чтобы сохранить здоровье футболиста и дать ему возможность полностью выздороветь. Желаем Дастану быстро выздороветь и благополучно вернуться на поле, - заявили в КФФ.

Отметим, что Сатпаев, несмотря на травму, отыграл матч чемпионата Казахстана за «Кайрат» с талдыкорганским «Жетысу» 5 октября и забил гол.