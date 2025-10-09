РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:00, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В сборной Казахстана приняли окончательное решение по Дастану Сатпаеву

    17-летний футболист алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев не будет участвовать в предстоящих играх сборной Казахстана с Лихтенштейном и Северной Македонией, передает агентство Kazinform.

    Дастан Сатпаев
    Фото: ФК "Кайрат"

    В Казахстанской федерации футбола сообщили, что игрок сборной Дастан Сатпаев все-таки был вызван в сборную, несмотря на предварительную информацию о полученной им травме.  

    Прибыв в национальную команду, Сатпаев первым делом отправился на медосмотр.

    - По результатам обследования выявлены симптомы травмы у футболиста. В связи с этим тренерский и медицинский персонал приняли совместное решение и установили, что игрок не должен участвовать в предстоящих матчах. Такое решение было принято для того, чтобы сохранить здоровье футболиста и дать ему возможность полностью выздороветь. Желаем Дастану быстро выздороветь и благополучно вернуться на поле, - заявили в КФФ.

    Отметим, что Сатпаев, несмотря на травму, отыграл матч чемпионата Казахстана за «Кайрат» с талдыкорганским «Жетысу» 5 октября и забил гол.  

