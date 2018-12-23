В сборной Казахстана по легкой атлетике проведут масштабную «чистку» состава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В следующем году сильнейшим легкоатлетам Казахстана стоит серьезно подойти к проблеме своего физического состояния, поскольку в национальной дружине грядут сразу две «чистки» рядов, передает СИА «SPORTINFORM».

О первой из них на итоговой конференции республиканской федерации заявил главный тренер Григорий Егоров, заявивший, что в следующем году из сборной Казахстана будут отчислены спортсмены старше 26 лет, не показывающие результаты на уровне разряда МСМК.

Но и это еще не все. Сильнейшие легкоатлеты пройдут тестирование по системе немецкого специалиста Ральфа Мохбахана. По словам президента Федерации лёгкой атлетики РК Даниала Ахметова, те спортсмены, которые пройдут это тестирование, показав на нём хорошие результаты, автоматически попадут в клуб «Алтай Атлетикс». Это, кстати, касается и перспективной молодёжи.

Старший тренер Казахстана по резерву Татьяна Назарова указала на проблему нехватки средств на командирование юных легкоатлетов даже на соревнования самого высокого уровня, и Даниал Ахметов распорядился провести такое же тестирование и для молодёжи с зачислением лучших в первый в стране профессиональный легкоатлетический клуб.

Так что, без преувеличения, судьбу большинства спортсменов страны в ближайшие месяцы будет решать немецкий специалист и его система тестирования, которая заключается в анализе статистических данных и показанных результатов непосредственно в ходе тестирования.

Кстати, для тех, кто думает, что «Алтай Атлетикс» - «не резиновый». Даниал Ахметов заявил, что бюджет этого клуба больше, чем бюджет всей национальной сборной, и эту тенденцию в федерации намерены продолжить. По словам президента федерации, на клуб было выделено в прошлом сезоне 384 млн. тенге.