АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Толебийском районе Туркестанской области в Сайрам-Угамском ущелье найдено еще одно тело. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

22 июня в 11:50 часов в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

На место направлен вертолет АО Казавиаспас. Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет.

Напомним, 25 мая в 18:30 часов на пульт «112» поступило сообщение о пропаже 7 туристов. Поиски велись 27 суток. Ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела трех туристов.

МЧС РК призывает граждан соблюдать меры предосторожности в горах, без подготовки не подниматься в горы.











