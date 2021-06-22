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    13:16, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    В «Сайрам-Угамском» ущелье найдено еще одно тело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Толебийском районе Туркестанской области в Сайрам-Угамском ущелье найдено еще одно тело. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    22 июня в 11:50 часов в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    На место направлен вертолет АО Казавиаспас. Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

    Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет.

    Напомним, 25 мая в 18:30 часов на пульт «112» поступило сообщение о пропаже 7 туристов. Поиски велись 27 суток. Ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела трех туристов.

    МЧС РК призывает граждан соблюдать меры предосторожности в горах, без подготовки не подниматься в горы.





    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматинская область
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