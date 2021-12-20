+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Сатпаеве подвели итоги благотворительной акции «Мейірім шуағы»

20 Декабря 2021 21:00
Поделиться:
В Сатпаеве подвели итоги благотворительной акции «Мейірім шуағы»

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве подвели итоги благотворительной акции «Мейірім шуағы», которая прошла в этом году в рамках республиканского марафона «30 добрых дел» в честь 30-летия Независимости страны. Только один Клуб меценатов при Доме дружбы города помог деньгами, продуктами питания, одеждой, предоставил возможность участвовать в праздниках и различных мероприятиях около полутора тысячам человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Каракиянском районе Мангистауской области 12 семей получили жилье
Музей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане станет духовным центром мирового уровня Сельский спортивный комплекс открыли в Карагандинской области Как провести зимний досуг в Нур-Султане

К волонтёрам и спонсорам обратился аким города Аскар Идрисов:

«Число людей, готовых помочь нуждающимся и пожертвовать деньги на благое дело, постоянно растёт. Подтверждение этому – личные средства и от имени коллективов, которые были пожертвованы нашими земляками на проведение благотворительной акции «Мейірім шуағы». И помощь, оказываемая нашими предпринимателями и обычными жителями, неравнодушными к чужой боли, является ярким примером того, что человек своими добрыми делами и поступками способен сделать очень многое, даже изменить мир вокруг себя».

На мероприятии по подведению итогов благотворительной деятельности 30 человек с особыми потребностями получили сертификаты на 30 тысяч тенге, от филиала ТД «Технодом» двум детям, оставшимся без попечения родителей, вручены телевизоры, от ИП «Владимир Пепелко» подарена инвалидная коляска ребёнку с особыми потребностями.

А семье Агзамовых, в которой воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями, вручили ключи от трёхкомнатной квартиры.

Отметили и тех, для кого творить добро – норма жизни. За активную гражданскую позицию, благотворительную деятельность в различных направлениях почётного звания «Жыл меценаты» удостоена жительница Сатпаева Луиза Минбаева. Специальной статуэткой и благодарственным письмом наградили лауреатов ежегодной премии «Жомарт Жүрек».


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Благотворительность   #Акимат   #Волонтёрство   #Караганда  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В Каракиянском районе Мангистауской области 12 семей получили жилье
Музей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане станет духовным центром мирового уровня
Сельский спортивный комплекс открыли в Карагандинской области
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
4 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Сельский спортивный комплекс открыли в Карагандинской области
21 семья из числа очередников получила квартиры в Балхаше
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив