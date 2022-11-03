В санузлах более 100 казахстанских школ провели ремонт благодаря акции «Балаға лайық»

3 Ноября 2022, 17:20

3 Ноября 2022, 17:20

В санузлах более 100 казахстанских школ провели ремонт благодаря акции «Балаға лайық»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В школах страны, благодаря акции «Балаға лайық», проводимой по инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В более чем 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты.

К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствии с нормами после обращения родителей к представителям министерства. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт.

После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников.

Проблемы, которые поднимаются в обращениях, варьируются от отсутствия гигиенических средств в санитарных узлах, перегородок, до неиспользования теплых санузлов при их наличии. Что касается столовых, поступала информация о невкусном или холодном питании.

«В акции «Балаға лайық» принимают участие все неравнодушные граждане страны. Это прежде всего сами школьники и их родители и другие представители общества. Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской

областей. Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки. Например, директор школы-гимназии №53 г. Тараз

издала приказ о мониторинге столовой, санитарных узлов и устранении ряда недочетов. Отмечу, что мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей», - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Напомним, что акция «Балаға лайық» проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» и продлится до 20 декабря этого года. В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет.

Информацию о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы также дополнительно направлены QR -коды со ссылками на эти соцсети.