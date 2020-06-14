В Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских самолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург - Иркутск и Санкт-Петербург - Калининград», - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Погибших и пострадавших нет.

В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один из них принадлежит авиакомпании S7, второй - «Уральским авиалиниям». Причины случившегося сейчас выясняются. Устанавливается, есть ли повреждения у самолетов.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, ТАСС сообщили, что два воздушных судна «задержаны по технической причине». В компании подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» отправят в Калининград другим рейсом.

«Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», - говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе также пояснили, что во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», стоявшего в очереди на вылет. В пресс-службе авиакомпании S7 добавили, что по данному инциденту будет проведено расследование.

«В настоящее время технические специалисты осматривают борт S7 Airlines. Пассажиры рейса S7 6378 Санкт-Петербург - Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала»,- отметили в авиакомпании.



