В Санкт-Петербурге прошло заседание ВЕЭС в узком составе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на конструктивный характер предстоящей работы.

В. Путин поблагодарил почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, который выступил инициатором создания ЕАЭС. «Нурсултан Абишевич, все у нас функционирует самым наилучшим образом. Мы очень рады вас приветствовать в этом качестве сегодня в Петербурге», - обратился он к Елбасы.

«Есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями и изъятиями. Отмечу, что это характерно для любых экономических интеграционных объединений. Мы с вами постепенно двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам», - отметил В. Путин.

Он также добавил, что в ходе сегодняшнего заседания будет рассмотрен вопрос о выборе руководства Евразийской экономической комиссии на предстоящий период ее работы.

В работе саммита принимают участие Президенты Беларуси, Кыргызстана и России - Александр Лукашенко, Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин, а также Премьер-Министр Армении Никол Пашинян. Казахстанскую сторону представляет Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем ВЕЭС. Кроме того, в работе заседания ВЕЭС в расширенном составе принимает участие Президент Молдовы Игорь Додон.