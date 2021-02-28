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    16:29, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    В Санкт-Петербурге отметили 175-летие Жамбыла

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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Посольства Казахстана в России сообщили, что мероприятие было приурочено к 175-летию Жамбыла, а также 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    В церемонии наряду с сотрудниками Генерального консульства приняли участие представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, активисты казахской диаспоры, казахстанские студенты, петербуржцы и гости города.

    Участники отметили важность проводимого мероприятия в расширении и укреплении двустороннего культурного сотрудничества. Во время мероприятия прозвучало и произведение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», ставшее особенно близким для жителей блокадного Ленинграда.

    Напомним, памятник Жамбылу Жабаеву установлен в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга в качестве дара Казахстана к 300-летию города.


    Теги:
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