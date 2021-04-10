В Санкт-Петербурге открыли книжную выставку, посвященную Жамбылу Жабаеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – В Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 175-летию казахского поэта Жамбыла Жабаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Генеральным консульством РК в Санкт-Петербурге совместно с казахским обществом «Ата-Мекен» и приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Как сообщили в Генконсульстве, на выставке были представлены более 100 различных экспонатов, связанных с творчеством Ж.Жабаева, изданных на разных языках мира.

Руководство РНБ отметило важность проводимого мероприятия в расширении и укреплении двустороннего сотрудничества. Подчеркивается, что данное мероприятие предоставило хорошую возможность ознакомить петербургскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.