14:44, 10 Апрель 2021 | GMT +6
В Санкт-Петербурге открыли книжную выставку, посвященную Жамбылу Жабаеву
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – В Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 175-летию казахского поэта Жамбыла Жабаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие организовано Генеральным консульством РК в Санкт-Петербурге совместно с казахским обществом «Ата-Мекен» и приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Как сообщили в Генконсульстве, на выставке были представлены более 100 различных экспонатов, связанных с творчеством Ж.Жабаева, изданных на разных языках мира.
Руководство РНБ отметило важность проводимого мероприятия в расширении и укреплении двустороннего сотрудничества. Подчеркивается, что данное мероприятие предоставило хорошую возможность ознакомить петербургскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.