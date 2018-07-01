В самый разгар лета в Монголии выпал снег

БАЯН-УЛГИЙ. КАЗИНФОРМ - 25-26 июля в сомонах Алтай, Дэлуун, Булган, Баяннур, Буянт, Сагсай, Толбо, Улаанхус, Цэнгэл и Улгий аймака Баян-Улгий шел сильный дождь и выпал снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Монцамэ.

В середине этого месяца на большей части территории Монголии в том числе в сомонах аймаков Баян-Улгий, Сэлэнгэ и Тув прошли сильные грозы, ливни, а местами град, что нанесло жителям аймаков немалый ущерб.

Такая неустойчивая погода наблюдается в этом году не первый раз. 21 июня в самый разгар лета в сомоне Чандмань аймака Говь-Алтай выпал снег и прошла метель. В результате сильных дождей, уровень воды во многих реках и озерах Монголии, в том числе в реках Ховд, Буянт, Сагсай и Турган поднялся выше среднего.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни по всей стране ожидаются кратковременные дожди и ливни. Предполагается, что дожди могут вызвать затопление берегов малых рек и сильные паводки. В связи с этим, ГУЧС предупреждает родителей не пускать своих детей к близлежайщим рекам.