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    12:41, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В самолете Air China загорелся двигатель, есть раненые

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    Фото: Weibo видео: t.me
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Самолет Air China благополучно приземлился в Сингапуре в воскресенье днем после возгорания двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

    Как сообщила авиакомпания, все пассажиры и члены экипажа рейса CA403, следовавшего из аэропорта Тяньфу в Чэнду были благополучно эвакуированы с помощью надувных трапов после приземления примерно в 16:00.


    Причина инцидента расследуется.

    Позже власти Сингапура сообщили, что девять человек на борту получили легкие травмы.

    Взлетно-посадочная полоса №3 сингапурского аэропорта Чанги была временно закрыта. Пожар в левом двигателе был потушен, а 146 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы.

    По данным приложения для отслеживания полетов VariFlight.com, по состоянию на 20:00 по сингапурскому времени около 30% вылетов или прибытий были задержаны или отменены в связи с инцидентом.


    Аэропорт Чанги сообщил в Facebook, что взлетно-посадочная полоса вновь открылась примерно через три часа после проверки безопасности самолета.

    Судя по фотографиям в социальных сетях, у самолета горел левый двигатель. На других фотографиях виден дым внутри кабины.

    Air China сообщила, что самолет Airbus 320neo поступил в эксплуатацию четыре года назад.

    Последняя авиакатастрофа в Китае произошла в марте прошлого года, когда Боинг 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines врезался в склон холма в Гуанси на юге Китая, в результате чего погибли все 123 пассажира на борту и девять членов экипажа. Официальное расследование этого происшествия все еще продолжается.


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