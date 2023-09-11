В самолете Air China загорелся двигатель, есть раненые

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Самолет Air China благополучно приземлился в Сингапуре в воскресенье днем после возгорания двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщила авиакомпания, все пассажиры и члены экипажа рейса CA403, следовавшего из аэропорта Тяньфу в Чэнду были благополучно эвакуированы с помощью надувных трапов после приземления примерно в 16:00.

Причина инцидента расследуется.

Позже власти Сингапура сообщили, что девять человек на борту получили легкие травмы.

Взлетно-посадочная полоса №3 сингапурского аэропорта Чанги была временно закрыта. Пожар в левом двигателе был потушен, а 146 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы.

По данным приложения для отслеживания полетов VariFlight.com, по состоянию на 20:00 по сингапурскому времени около 30% вылетов или прибытий были задержаны или отменены в связи с инцидентом.

Аэропорт Чанги сообщил в Facebook, что взлетно-посадочная полоса вновь открылась примерно через три часа после проверки безопасности самолета.

Судя по фотографиям в социальных сетях, у самолета горел левый двигатель. На других фотографиях виден дым внутри кабины.

Air China сообщила, что самолет Airbus 320neo поступил в эксплуатацию четыре года назад.

Последняя авиакатастрофа в Китае произошла в марте прошлого года, когда Боинг 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines врезался в склон холма в Гуанси на юге Китая, в результате чего погибли все 123 пассажира на борту и девять членов экипажа. Официальное расследование этого происшествия все еще продолжается.