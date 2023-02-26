Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Сальвадоре открылась мега-тюрьма для гангстеров

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 04:39
В Сальвадоре открылась мега-тюрьма для гангстеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первые две тысячи заключенных прибыли в новую гигантскую тюрьму в Сальвадоре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Эта тюрьма – фактически эпицентр войны против криминалитета, провозглашенной президентом страны Найибом Букеле.

photo

С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения – это ответ властей на вспышку насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Десятки тысяч подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам были задержаны в результате многочисленных полицейских спецопераций.

photo

Мега-тюрьма, официальное название которой – Центр борьбы с терроризмом, рассчитана на 40 тысяч мест.

photo

Перед там, как отвести в камеру, заключенных оставляют сидеть на полу с руками, накрепко сцепленными за бритыми головами.

photoПрезидент Букеле опубликовал в Twitter видео привода заключенных в тюрьму, сопроводив его подписью: «Сегодня на рассвете одним заходом мы перевели 2 тысячи членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению».

photo

Новая тюрьма для гангстеров построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 километрах от столицы страны. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов.

photo

Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом – по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по две раковины и два туалета.photoЧрезвычайные меры, предпринятые президентом Сальвадора, многие считают противоречивыми, поскольку они ограничивают некоторые конституционные права граждан. В частности, силовикам разрешили арестовывать подозреваемых, не дожидаясь ордера.

photo

В ходе антигангстерской войны сальвадорские власти задержали больше 64 тысяч человек. Правозащитники указывают, что пострадали при этом и невиновные граждане, однако политика президента против бандитов пользуется популярностью среди жителей Сальвадора.

Фото: Reuters


Борьба с преступностью   Америка   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО