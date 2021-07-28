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В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек - Алексей Цой

28 Июля 2021 17:12
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В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстане возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. Об этом заявил глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2 раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении. Сегодня по стране болеют почти 90 тысяч человек, из них около 25 тысяч получают лечение в стационарах, около 65 тысяч – амбулаторно», - сказал в ходе брифинга в СЦК глава Минздрава.

По его данным, по сравнению с началом июля число тяжело больных выросло в 2,1 раз. Около 1 000 больных находятся на аппаратах ИВЛ.

«Вместе с тем, в ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент и ряд областей - Актюбинская, Акмолинская, Кызылординская. Система здравоохранения ряда регионов испытывает повышенную нагрузку», - заявил Алексей Цой.

Ранее глава ведомства заявил, что в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в три раза.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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