В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстане возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. Об этом заявил глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2 раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении. Сегодня по стране болеют почти 90 тысяч человек, из них около 25 тысяч получают лечение в стационарах, около 65 тысяч – амбулаторно», - сказал в ходе брифинга в СЦК глава Минздрава.

По его данным, по сравнению с началом июля число тяжело больных выросло в 2,1 раз. Около 1 000 больных находятся на аппаратах ИВЛ.

«Вместе с тем, в ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент и ряд областей - Актюбинская, Акмолинская, Кызылординская. Система здравоохранения ряда регионов испытывает повышенную нагрузку», - заявил Алексей Цой.

Ранее глава ведомства заявил, что в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в три раза.



