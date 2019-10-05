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В ряде регионов РК роддома лишь на 60% оснащены оборудованием

5 Октября 2019 16:37
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В ряде регионов РК роддома лишь на 60% оснащены оборудованием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил о нехватке оборудования в роддомах ряда казахстанских регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если посмотреть по объектам родовспоможения, в СКО, в Туркестанской и Акмолинской областях уровень оснащения не превышает 60% от требуемого. То есть, медики работают с 60% оборудования, которое им необходимо. Это небезопасно и приводит к проблемам. В этом году мы выделили 10 млрд тенге, 108 дыхательных аппаратов мы закупаем для организаций родовспоможения, свыше 100 УЗИ аппаратов для ранней диагностики пороков развития. Но этого недостаточно», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах ведомства.

«Поэтому мы сделали расчеты, и в бюджете 2020 года мы будем вносить дополнительные заявки об увеличении финансирования, поскольку есть поручение Президента – за 3 года довести уровень оснащенности медицинских организаций до 100%. Вы понимаете, что если нет в больнице дыхательного и реанимационного оборудования, то о какой качественной поддержке можно говорить?», - развел руками министр.

То же, по его словам, касается и оснащенностью кадрами.

«Коэффициент совместительства по стране в среднем 1,2. То есть, все врачи вынуждены совмещать. Например, в данной ситуации мы находимся на связи с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым. Он говорит, что в Перинатальном центре двое врачей арестованы, остались двое оперирующих врачей. Он просит поддержки, чтобы направили оперирующих акушер-гинекологов с других регионов. Сейчас вице-министр Актаева вылетела в Атырау. Там работают специалисты наших НИИ», - сообщил глава ведомства.

«Но некоторые сотрудники научных центров отказываются ездить в регионы, потому что на них были возбуждены уголовные дела. Как вы знаете, одного из акушер-гинекологов НИИ акушерства и гинекологии, которая выезжала в село и оперировала, осудили и запретили заниматься врачебной деятельностью. С одной стороны, мы констатируем факты нехватки кадров, а с другой делаем все, чтобы их стало еще меньше», - заключил Е. Биртанов.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Азамат Сыздыкбаев

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