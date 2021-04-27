В ряде регионов ОСИ создаются неохотно – эксперт назвала причины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента «Региональное развитие и методология» АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Мадина Оралбек в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала о процессе перехода от КСК к объединениям собственников имущества.

- Мадина, 7 января 2020 года в силу вступил Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ», одним из основных направлений которого стало создание объединений собственников имущества. Расскажите о ходе реализации перехода КСК к ОСИ.

- Надо отметить, данным законом предусматривается создание двух форм управления – это объединение собственников имущества (юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, далее ОСИ) и простое товарищество (далее ПТ), которое функционирует на основании договора о совместной деятельности. В правилах принятия решения предусмотрен весь процесс организации собрания, принятия решения. Также в них предусмотрены типовые формы протоколов собрания, листов голосования. Сегодня у нас по Казахстану создано порядка одной тысячи ОСИ и 1824 ПТ. Если смотреть динамику, рост идет.

- Это можно сказать обо всех регионах?

- Конечно, есть и регионы с низкими показателями создания ОСИ. Это Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области. То же самое, в принципе, можно сказать и о Северо-Казахстанской области.

- С чем это связано?

- Прежде всего, это связано с самими собственниками, потому что ОСИ – это саморегулируемая организация. Она создается непосредственно самими собственниками имущества, отсюда и название. То есть, в данном случае инициатива должна исходить от самих собственников квартир. В то же время, законодательством предусматривается, что местные исполнительные органы тоже должны организовывать собрания, проводить разъяснительную работу. Закон также предусматривает постепенный переход к созданию ОСИ. То есть, бывшие органы управления, такие как КСК, ПКСК, потребительские кооперативы, сохраняют свое действие до 1 июля 2022 года. Думаю, к 2022 году больше 50% домов образуют ОСИ или простые товарищества.

- Насколько охотно КСК передают полномочия ОСИ? Бывают ли случаи нежелание или сопротивления с их стороны, юридические проволочки?

- Конечно, такие вопросы возникают. Мы же понимаем, что КСК, которые уже более 20 лет управляют домами, не хотят передавать управление. Мы говорим о КСК, которые обслуживали десятки домов. Соответственно, они саботируют принятые решения, не хотят передавать технические и финансовые документы. Но в то же время в правилах содержания общего имущества объектов кондоминимума мы предусмотрели порядок передачи всех финансовых и технических документов. В том числе, если есть средства на сберегательном счете, они тоже должны их передать, согласно акту приема-передачи. Форма актов приема-передачи тоже предусмотрена в наших НПА. Если не передают, ответственность у нас КоАП пока не предусмотрена, поэтому нужно действовать в судебном порядке.

- Если говорить непосредственно о самом переходе к ОСИ, можно перечислить основные положительные результаты, которые видны уже сейчас?

- Как я уже сказала, около одной тысячи ОСИ уже создано, процесс идет. И в первую очередь ОСИ создаются именно в тех домах, где действительно были видны проблемы. Их жильцы хотели уйти от действующих КСК и сформировали своими руками управление своим домом. Во-первых, обеспечивается прозрачность расходов. При КСК такого не было. Во-вторых, создание ОСИ дает возможность каждому дому заключать договоры с субъектами сервисной деятельности, они смогут проверять качество оказанных услуг.

- Спасибо за беседу!