В ряде регионов могут понадобиться дополнительные средства на противопаводковые мероприятия- МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов могут понадобиться дополнительные средства на противопаводковые мероприятия. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа, которая проводится в рамках реализации Дорожной карты, уже показывает, что на территории Карагандинской области, где очень много организовано дополнительных работ по обвалованию населенных пунктов, спрямлению русел рек, углублению, в принципе, практически без всяких напряжений, дополнительных привлечений сил и средств, провели паводковый период в этом году. Можно сказать, на территории Карагандинской области он практически закончился», - сказал Юрий Ильин.

Вместе с тем министр не исключил, что в ряде регионов помимо предусмотренных денег могут понадобиться и дополнительные средства на противопаводковые мероприятия.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдаются пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где то около на 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей»,- сказал Юрий Ильин.

Министр добавил, что в целом с начала февраля были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.