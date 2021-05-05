В ряде районов и городов Костанайской области назначены новые акимы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Кадровые перестановки провели в ряде районов Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима области Архимеда Мухамбетова в Instagram.

«Сегодня по согласованию с депутатами маслихатов городов и районов, своим распоряжением провел следующие кадровые изменения. Так, акимом города Аркалык стал Асанов Амирхан Биркенович, акимом города Лисаковск Ибраев Абай Сарсембаевич. Акимом Амангельдинского района Карбозов Талғат Тойшыбекұлы, акимом Житикаринского района Утегенов Нуржан Каиржанович, акимом Карабалыкского района Халыков Руслан Болатулы, акимом Наурзумского района Абишев Кайрат Тынымбаевич»,- сообщил в своём посте глава региона.

Перед новыми акимами, как отмечается в сообщении, озвучен ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов.