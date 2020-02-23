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В ряде провинций Ирана из-за коронавируса отменили занятия
ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Власти ряд провинций Ирана приняли решение закрыть учебные заведения, чтобы не допустить распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
Решение отменять занятия во всех школах и вузах на два дня — воскресенье и понедельник было принято в провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения, а также в провинциях Тегеран, Керманшах, Хамедан, Казвин, Ардебиль, Мазандаран, Альборз и Голестан.
Решение закрыть учебные заведения на целую неделю было принято в провинциях Маркази и Гилян.
Кроме того, оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса сообщил, что спортивные мероприятия отменены по всей стране на 10 дней — с 24-го февраля по 5-е марта.
Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Иране возросло до 29, шесть человек умерли.
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