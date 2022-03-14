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    00:14, 14 Март 2022 | GMT +6

    В ряде мегаполисов КНР вводят локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В семнадцатимиллионом мегаполисе Шэньчжэнь южнокитайской провинции Гуандун вводят режим изоляции, передает МИА «Казинформ».

    Согласно сообщению штаба по профилактике и контролю пневмонии, местные органы власти и госучреждения переходят на дистанционный формат. Предприятия, за исключением тех, которые поддерживают жизнеобеспечение мегаполиса (водоснабжение, электроснабжение и др.), приостанавливают свою производственную деятельность. Будут закрыты все коммерческие заведения (кроме супермаркетов, аптек, медучреждений и предприятий общепита, оказывающие услуги экспресс-доставки), полностью прекращается работа городского общественного транспорта, также закрываются общественные места и индустриальные парки Шэньчжэня.

    В городе объявляется проведение трех раундов общегородского тестирования на коронавирус. Вышеуказанные меры вводятся с 14 марта и будут действовать в течение одной недели.

    В городе Шанхай с 14 марта все пассажирские автовокзалы приостанавливают свою работу. Ряд многопрофильных больниц мегаполиса прекращают оказывать населению некоторые амбулаторные медицинские услуги. С понедельника, всем пациентам, планирующих посетить стоматологические клиники, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

    В городе Цзилинь (одноименной провинции Цзилинь, Северо-Восточный Китай) в срочном порядке возводятся дополнительные стационары на десять тысяч койко-мест.

    Ранее режим полной изоляции был введен в 9-миллионном городе Чанчунь (административный центр северо-восточной провинции Цзилинь).

    По сообщениям местных СМИ, в специальном административном районе Сянган (Гонконг) около 300 тысяч человек, заболевших коронавирусом и их близких контактов, в настоящее время находятся на домашнем карантине. За минувшие сутки в Гонконге зарегистрировано более 32 тысячи новых случаев заражения COVID-19.

    В материковом Китае за последние сутки выявлено 1 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что, является максимальным суточным приростом с февраля 2020 года.

    С начала пандемии в материковом Китае в общей сложности выявлено свыше 115 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составляет 4 636.



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