В ряде городов и областей Кыргызстана вводится режим чрезвычайного положения

БИШКЕК. КАБАР – В Бишкеке, Оше и трех районах на юге Кыргызстана с 25 марта вводится режим чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 марта, встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

Глава государства отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркнул, что в этой связи принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Президент подчеркнул, что соответствующие указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Чрезвычайное положение вводится на период с 08:00 часов 25 марта до 08:00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

С. Жээнбеков подчеркнул, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.

На 23 марта зарегистрировано 16 больных COVID-19 в Кыргызстане, пишет Кабар.