В рядах партии Nur Otan новые члены

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Первого Президента РК в западноказахстанском филиале партии Nur Otan торжественно приняли в ряды партии 15 новых членов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все новые члены партии из категории молодежь. Средний возраст новых партийцев – около 30 лет, среди них представители разных профессий: педагоги, рабочие, менеджеры. Несмотря на молодость, в партию они вступили совершенно осознанно. Каждый из них уже давно работает, и после проведения праймериз в Nur Otan многие из молодых людей решили стать активными членами партии, чтобы вносить свой труд в процветание нашего государства.

«В Казахстане, по сравнению с другими государствами, стабильность и мир, несмотря на проблемы с коронавирусом и другие проблемы, которые сегодня не обходят стороной практически ни одно государство. В последнее время внутригосударственные столкновения происходят в Украине, Беларуси, Киргизии, Армении, Азербайджане и других странах. В Казахстане границы четко определены, никто не претендует на них, поэтому у нас нет территориальных споров с другими странами. Nur Otan – народная партия, в которой состоят все слои населения. В рядах партии всего около миллиона членов, среди которых много простых людей: учителей, медиков, рабочих. Наша главная задача – обеспечить стабильность, партийцы несут ответственность за будущее нашей страны, за мирное небо над головой у граждан», – сказал первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

Приветствуя новых молодых членов партии, он подчеркнул, что стабильность в Казахстане открывает массу возможностей для молодых людей, в руках которых будущее страны. Например, из ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» три сотрудника получили новенькие партийные билеты.

«На праймериз наши ребята активно голосовали. Это стало новой мотивацией для наших сотрудников компании, для тех, кто еще не вступил в партию. Все активно следили за ходом праймериз, особенно во время дебатов. Это новое в партии и потому для молодежи стало очень интересно. В компании у нас около 250 человек, сейчас хотим создать первичную партийную организацию. Для нас пример – наш руководитель предприятия, активист Nur Otan Валерий Крылов, который на всех собраниях продвигает идеи партии. Сегодня в партию вступили менеджер по сертификации Фаруза Есмуратова, мастер цеха производства полиэтиленовых труб Виталий Семенов и руководитель торгового зала Роман Хисамеденов», – рассказал представитель группы компаний «УТПК» Александр Капустин.

Новые члены партии поблагодарили за торжественный прием и за оказанное доверие руководство облфилиала партии.