Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

В рядах партии Nur Otan новые члены

Автор:  
Аида Галиева
30 Ноября 2020, 16:22
В рядах партии Nur Otan новые члены

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Первого Президента РК в западноказахстанском филиале партии Nur Otan торжественно приняли в ряды партии 15 новых членов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все новые члены партии из категории молодежь. Средний возраст новых партийцев – около 30 лет, среди них представители разных профессий: педагоги, рабочие, менеджеры. Несмотря на молодость, в партию они вступили совершенно осознанно. Каждый из них уже давно работает, и после проведения праймериз в Nur Otan многие из молодых людей решили стать активными членами партии, чтобы вносить свой труд в процветание нашего государства.

«В Казахстане, по сравнению с другими государствами, стабильность и мир, несмотря на проблемы с коронавирусом и другие проблемы, которые сегодня не обходят стороной практически ни одно государство. В последнее время внутригосударственные столкновения происходят в Украине, Беларуси, Киргизии, Армении, Азербайджане и других странах. В Казахстане границы четко определены, никто не претендует на них, поэтому у нас нет территориальных споров с другими странами. Nur Otan – народная партия, в которой состоят все слои населения. В рядах партии всего около миллиона членов, среди которых много простых людей: учителей, медиков, рабочих. Наша главная задача – обеспечить стабильность, партийцы несут ответственность за будущее нашей страны, за мирное небо над головой у граждан», – сказал первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

photo

Приветствуя новых молодых членов партии, он подчеркнул, что стабильность в Казахстане открывает массу возможностей для молодых людей, в руках которых будущее страны. Например, из ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» три сотрудника получили новенькие партийные билеты.

photo

«На праймериз наши ребята активно голосовали. Это стало новой мотивацией для наших сотрудников компании, для тех, кто еще не вступил в партию. Все активно следили за ходом праймериз, особенно во время дебатов. Это новое в партии и потому для молодежи стало очень интересно. В компании у нас около 250 человек, сейчас хотим создать первичную партийную организацию. Для нас пример – наш руководитель предприятия, активист Nur Otan Валерий Крылов, который на всех собраниях продвигает идеи партии. Сегодня в партию вступили менеджер по сертификации Фаруза Есмуратова, мастер цеха производства полиэтиленовых труб Виталий Семенов и руководитель торгового зала Роман Хисамеденов», – рассказал представитель группы компаний «УТПК» Александр Капустин.

photo

Новые члены партии поблагодарили за торжественный прием и за оказанное доверие руководство облфилиала партии.


Западно-Казахстанская область   Нур Отан   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов