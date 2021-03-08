НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook главы МВД.

«Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник вызывает в наших сердцах теплые и светлые чувства, символизирует приход весны, пробуждение природы, любовь и красоту», - поздравил министр внутренних дел.

Женщины представлены во всех сферах деятельности общества. В то же время в рядах казахстанской полиции служат около 11 тысяч женщин, из них 580 на руководящих должностях, сообщил глава МВД.

«Хочу выразить признательность прекрасной половине нашего коллектива, замечательным сотрудницам органов внутренних дел, которые умеют совмещать нелегкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что женщины-полицейские расследуют сложные уголовные дела, раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечивают охрану общественного порядка, работают с детьми и выполняют другие ответственные функции.

«Искренние слова благодарности хочу сказать в адрес тех женшин, которые всю жизнь, посвятив службе в органах внутренних дел, находятся на заслуженном отдыхе. Ветераны – это наш золотой фонд, яркий пример патриотизма и верности служебному долгу для будущих поколений.

Милые женщины, примите самые искренние поздравления.

Пусть улыбки, цветы окружают Вас не только сегодня, но и во все последующие дни.

Пусть Ваши дети радуют вас здоровьем и успехами, а близкие люди – вниманием и заботой», - пожелал глава МВД.